耶誕快樂？宏達電12月營收回升至6.15億元，比11月成長10.8％，也比去年同期小增1.15％，不過2020全年營收僅有58.06億元，比2019年大減42％，再度改寫營收新低紀錄。隨著歐美市場耶誕與新年銷售旺季結束，加上2月中有農曆年假影響，1、2月宏達電營收是否將重新回到4～5億元水準，亦或在2月創下更低水準，有待觀察。

以往宏達電營運仍以智慧型手機為主力時，每年月營收多在11月達到巔峰、12月下滑，隨著智慧型手機已經成為宏達電聊備一格的產品，主力轉為VR硬體與內容銷售後，產品季節性與智慧型手機不同的VR，讓宏達電營收多在2月、4月、7月走低，12月而常常成為第四季相對旺的月份，2020年也不意外，宏達電12月營收為6.15億元，月增10.8％，並且創下第四季單月營收高點，同時也是2020年第三高。

然而，也因為2020全年單月營收最高水準也不過只有8.16億元，宏達電全年營收僅有58.06億元，年減率仍高達42％，是連續第8年全年營收下滑。

宏達電董事長暨執行長王雪紅在年末耶誕音樂會中表示，2021年首先要學會感恩，感謝宏達電有很好的願景，全球科技一直在進步，不論在VR、AR、AI、5G與區塊鏈上，相信它將會是未來最好的工作和溝通平台。人文加上科技、釋放人類的想像力，這是宏達電追求的目標，希望透過持續創新，幫助人們釋放最大的潛能、追求無數的夢想。

(工商 )