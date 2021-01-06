魏嘉瑩將在台北燈節演出（相信音樂提供）

白安今（6日）出席台北燈節記者會，宣布將在3月2日表演節目上演出，她說：「今年歡迎大家跟我一起來艋舺，參加台北燈節七彩八寶新世界，將會帶來許多首膾炙人口的歌曲。」她一月即將推出新單曲，也將在台北燈節首唱新歌。

白安日前擔任五月天「好好好想見到你」演唱會跨年場開場嘉賓，合唱〈人生海海〉，她表示〈人生海海〉是她喜歡五月天歌曲中排名前三名，從她十幾歲陪伴她至今，能在2021年的第一分鐘就和師兄一起詮釋這首正能量的歌曲，相當開心，她說：「〈人生海海〉這首歌很振奮人心。唱這首歌覺得自己會變勇敢，一切都會變更好的感覺。」

而白安去年年中推出〈回家的路〉，寬闊聽覺感受，陪伴著大家即使身處在世界並不全然美好，也要保有靈魂的良善，勇敢面對一切，白安今年也將推出新專輯，近日如火如荼創作的她，不顧女明星吃宵夜大忌，半夜泡泡麵、吃水餃，依然維持纖細體態，讓工作人員羨慕不已。台北燈節連續十天都有表演節目，除了有白安，還有家家、魏嘉瑩等歌手在燈節輪番上陣演出！。

(中時 )