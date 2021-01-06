今又有2架共機進入我西南空域 19:532021/01/06 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8遠干機、1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 增2例境外移入 陳時中14：10說明 開花結果有譜2／約會無偶包 李淳咖啡廳呼呼大睡曝婚事進度 (中時 ) #共機 #空軍 #2架 #進入 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機耕協會強逼農友樂捐 農糧署辯只有雲林卻自打臉 08:202021/01/06 生活 英美疫情惡化 日將進入緊急狀態 04:102021/01/06 兩岸要聞 台南搖滾嘻哈夜周末登場 限量開放2萬人 16:182021/01/06 寶島 增2個病例 全台確診數達819例 15:102021/01/06 財經 《金融》金管會准2國銀增設3分行 去年前10月仍減4家 08:012021/01/06 財經 沒防疫旅館證明不得上機 台商怒要到指揮中心丟雞蛋 15:532021/01/06 生活 永大2／8股臨會換獨董 日立有望重獲主導權 04:102021/01/06 證券．權證 花蓮凌晨連2起規模4.2極淺層地震 最大震度4級 06:032021/01/06 生活 疫外商機 年菜訂單增2成 04:102021/01/06 地方新聞 國小龍遊具 孩子化身體能王 04:102021/01/06 地方新聞 人瑞欠稅王2／富婆撒6億買定存單 兒「代領」露餡遭法官打臉 08:132021/01/06 社會 政治熱門新聞 黃捷、陳柏惟完蛋了？罷免門檻全被韓國瑜2020票數輾壓 - 政治 「擦口紅」害黃捷被罷免？比特王怒發3圖還原真相 - 政治 銓敘部提修法 送公務員紅包 - 政治要聞 - 中國時報 韓國瑜岳父病逝後 「首發聲」韓粉看完全哭了 - 政治 李遠哲挺萊豬又遭自己超時空打臉 宅神酸爆：說得沒錯 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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