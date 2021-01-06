一名住在台中的人夫阿劈（化名），與車行男員工的妻子小綠（化名）發展婚外情，從自己婚前開始、一直到婚後，多次與小綠發生性關係，甚至錄下親密自拍片，直到車行老闆，告知阿劈懷有身孕的妻子，兩人偷情的事情才曝光，才剛新婚老公就偷吃，讓正宮氣炸提告。

根據判決書，阿劈平時在車行裡的分租辦公室，經營傢俱買賣，與女友交往多年，去年意外懷孕，因此兩人於5月20日結婚，但阿劈與小綠婚前就開始偷情，小綠還出席阿劈與正宮的婚禮。直到車行老闆看不下去，向正宮透露阿劈偷情，傷心的正宮決定提告，並求償100萬精神慰撫金。

其中小綠與阿劈上床時，會把恩愛的日期、地點，記錄在阿劈也可以看到的雲端行事曆，同時畫上紅色愛心記號。小綠在法庭上表示，阿劈知道她已婚，還主動追求，連結婚前也瘋狂傳訊息，導致她暈船，認為阿劈與妻子婚姻有問題，並非她介入破壞導致。

法官審理此案時，勘驗雲端行事曆，發現阿劈婚禮前3天、及後3天，都與小綠發生關係，同年隔月又約了3次，不僅行事曆成鐵證，阿劈與小綠拍攝的性愛片、裸露泡澡照片，證明兩人關係逾越一般男女情誼，明顯侵害正宮配偶權，最後判小綠須賠償正宮40萬，可上訴。

(中時新聞網)