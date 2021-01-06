環保署今(6)日於第390次環評大會審查「大彰化西南離岸風電環差案」，環評委員於風機安全系數有許多討論，不過環委後來同意環評大會僅針對環境影響做審查，風機安全部分經濟部能源局表示已有完整審查制度，也承諾「願意跳出來承擔」，本案通過大會審查。

大彰化西南離岸風力發電計畫位於彰化縣西鄉及鹿港鎮外海，為能源局公告的第14號風場，該風場面積126.3平方公里，最大裝置容量642.5MW，陸域工程已於108年6月正式施工，海域工程如風機基礎、塔架、葉片、海域電纜等，預計今年第一季施工。

本次變更內容為風機與離岸變電站基礎設計、海床防淘刷保護工面積 ，並新增及修正環境保護對策、環境監測及安全管理計畫。

該會議環委對於風機間距及安全系數花了不少時間討論，雖然原環說書當初通過風機間距為500至700公尺，但環委朱信認為，和其他風場差距盡可能縮小，最好統一達700公尺會更好。

環委白子易指出，2015年蘇迪勒颱風當時就吹斷外海的8座風機，安全係數有嚴加評估的必要，也開玩笑說「竹科隨便一個電線桿倒了都會砸到一個博士，風機隨便倒下也可能砸到白海豚。」

開發單位沃旭能源回應，本案一開始選用的是裝置容量8MW的機組，也符合當初政策環評結論的8MW風機，間距500公尺同樣符合當時結論，如果2025併網屆有計劃使用更大的風機，葉片間距則可以重新討論。

閉門會議時，環委仍就風機間距密切討論，環保署綜計處處長劉宗勇指出，本次環差項目並未申請變更機組的裝置容量，因此很難處理間距拉寬的問題，況且現今葉片間距符合當初的環評決議。

環委最後同意環評大會回歸審查環境影響部分，風機安全係數由經濟部能源局主責，能源局強調已有一套完整的認證系統，標檢局也有完整的審查制度，並保證「願意跳出來承擔」，本案最後通過環評大會。

(中時 )