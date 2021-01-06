陽管處未通盤考慮牛隻生理需求致牛隻大量死亡，北市動保處６日對陽管處開罰新臺幣7萬5千元。（北市動保處提供／吳康瑋台北傳真）

陽明山國家公園驚傳野放牛隻暴斃身亡，北市動保處剖檢發現死亡原因疑為食物品質不佳營養不良，對此，動保處表示，陽管處未通盤考慮牛隻生理需求致牛隻大量死亡一事，已構成過失致動物死亡，並依動物保護法第30條第1項第1款規定，裁處最高罰鍰額度新臺幣7萬5千元整。

台北市動保處指出，擎天崗牛群原本就是在周邊草原活動的無主水牛，平時可自由遊走、覓食，但陽管處於去年12月以圍籬及鐵絲網等設施將牛群圈圍於約42公頃範圍內，造成牛隻無法如往常依季節變化自行覓食或躲避寒冬，導致牛隻大量死亡。

動保處指出，陽管處於此案件中雖然沒有故意讓水牛傷亡的意思，仍有過失責任，因此認定陽管處不當圈圍致水牛大量死亡一事已違反「動物保護法」第30條第1項第1款規定，並裁處陽管處最高罰鍰新台幣7萬5000元。

此外，動保處呼籲，飼主在飼養動物前應充分瞭解動物基本生活條件，並做好事前準備，如動物一生各階段可能有不同的營養需求，有無適當的生活空間配合動物的體型、性別、年齡及特殊生理需求，也應注意季節變化對動物造成的影響，如察覺動物健康狀況有異，應儘速尋求專業獸醫師的協助。

動保處強調，為維護動物福祉，若民眾發現違害動物福利之情事，請於第一時間通報1999市民專線或動物保護專線，動保處將公正執法以保護動物福利。

(中時 )