台中市大里區光正段二期社會住宅6日動土（右後為第一期），規劃地下3層、地上13層複合混居式好宅。（黃國峰攝）

台中市大里區光正段二期社會住宅6日動土（右後為第一期），規劃地下3層、地上13層複合混居式好宅，預計2024年3月完工。（黃國峰攝）

斥資超過10億元的「大里區光正段二期社會住宅」6日動土，將建構地下3層、地上13層的複合混居式好宅，主典者台中市長盧秀燕表示，全國各地都在推動社會住宅，但台中不僅是社會住宅而是「台中好宅」包含托嬰中心、瑜伽室、實驗店鋪、社福空間等，滿足入住的青壯年、育兒家庭等需求，盼成為社會住宅的典範。

盧秀燕表示，台中社宅相較市面上的房屋租金，更加經濟實惠，且市府還提供管理服務，她任內將盡全力規劃興建，目標開工、興建中及完工的社宅至少達到5千戶，雖然像這樣一期232戶的社會住宅要花10億元，而且要50年才能回本，不若蓋一個活動中心、鋪一條路，馬上可以被看見「但是我們要做，要讓台中市的居住正義實現」。

盧秀燕強調，市議員段緯宇特別注意大里停車問題，此棟社宅市府原規劃2層的停車場，後又追加一層，讓汽車停車位達到228個、機車停車位372個，全棟232戶，等於每戶可以有兩個停車位，這是外面所沒有的。

光正段二期社會住宅，設計上採「 埕中有樹，聆聽自然 」的主軸，推廣「城食森林」計畫，將利用屋頂、各層戶外平台等種植可食植栽，建築容留綠色共享空間，彰顯光正段二期好宅獨樹一格的設計概念。

台中市住宅發展工程處指出，建築物規劃地下3層、地上13層複合混居式好宅，地面1樓設有商業空間、托嬰中心，2樓規劃身障者社區服務空間、實驗店鋪、瑜珈遊戲室及多功能教室等，2樓以上則提供1房型90戶（8坪）、2房型109戶（16坪）、3房型33戶（24坪），共232戶的優質住宅社區。

(中時 )