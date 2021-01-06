法德藥（4191）自結12月營收以4,125萬元創下新高，年成長515％，累計2020年營收2.87億元，年增731％，也刷新紀錄。由於降血壓藥已開始出貨美國，公司對2021年營運看法樂觀。

法德藥表示，由於重磅產品抗思覺失調症用藥富馬酸（口奎）硫平緩釋片（Quetiapine fumarate ER tablet）（商品名：代思）、長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER tablets）以及抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片（Levetiracetam ER Tablets）陸續量產，2020年交出亮眼的成績。

代思在2020年開始在中國大陸順利量產出貨，每個月的出貨量穩定成長，目前法德藥取得50mg、150mg、200mg、300mg、400mg五個劑量的首仿藥證，產品線齊全，具有相當的競爭優勢，在陸續完成中國各省級行政區掛網公示之後，通路布局已趨完整，有利於爭取更高的市佔率，2021年各醫院穩定的採購量，出貨量可望再大幅成長。

美托洛爾緩釋片將自2021年開始貢獻營收，法德藥透過經銷商在美國銷售，主打美國前三大通路，預期產品在美國上市第一年即可取得一定的市占率。美國市場年需求量約有27億顆，預期出貨量可逐年成長，目標在三年內搶下美國超過20％的市場占有率。

左乙拉西坦緩釋片接獲美國零售通路龍頭急單，今年將繼續出貨，公司產品打入美國零售通路龍頭之後，後續可望穩定接單。

法德藥表示，該公司產品均有技術門檻，旗下三大產品進入量產出貨，在中、美兩大藥品市場的市占率快速提升可期，隨著出貨量逐年成長，將進入營運快速成長期。

(工商 )