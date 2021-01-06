桃園捷運棕線去年12月30日報交通部，爭取中央核定綜合規劃，桃園市政府表示表示，桃園市區段修改為地下化，總經費由原本的195億元，上提至375億元，以綜合規劃核定後8年完工通車為目標，逐步完成桃園捷運路網。

桃園捷運棕線與機場捷運線、捷運三鶯線延伸八德等三條捷運路線，是北北桃一小時軌道生活圈的關鍵路線，捷運棕線在原可行性研究的路線預計從桃園車站，沿萬壽路續行至迴龍站與捷運新蘆線銜接，全線高架化8站、長11.5公里，總經費約195.59億元。

不過考量捷運棕線與主要道路台1線共構，並配合鐵路地下化及龜山區都市發展，必須透過地下化方式進入桃園市區，因此預計將桃園與龜山路段共5站、6.1公里改採地下化，其它3站則維持高架化，全長縮短為11.38公里，總經費約為375.28億元。

桃園市捷運局長陳文德表示，捷運棕線位於中軸帶，作為台鐵桃園站、捷運綠線、台北捷運萬大樹林線及捷運新蘆線的銜接，在綜合規劃階段，因應民意、行政院意見及未來發展性，改採市區路段地下化，尖峰班距縮短為3.5分鐘，地下化路段可減少道路阻隔、維持原車道寬度、騰空路廊，具有改善市容等效益。

陳文德表示，桃捷棕線採用具有專有路權的輕軌系統，配合捷運棕線尖、離峰運量懸殊，及桃園台地陡坡的特性，未來機電系統會採用短列車、短班距的形式，車輛採取多關節、模組化設計，以利未來路網發展需求調整列車編組及擴充；以一次興建為目標。

(工商 )