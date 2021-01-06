腎臟科醫師洪永祥日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

擁有吹彈可破，白裡透紅的肌膚，是不少女性所追求的，但有醫師提醒，這樣令人羨慕的肌膚背後，可能潛藏著致命疾病。一名膚色偏白的護理師在值了好幾天的大夜班後，覺得相當疲憊，回到家時突然覺得很喘，送醫照X光後醫師發現她的「肺整個都是白的」，隨後確定是紅斑性狼瘡造成的「急性肺出血」，醫師更說這死亡率高達90%，最終病患在醫院治療100多天後出院返家。

腎臟科醫師洪永祥日前在節目《醫師好辣》上分享，當時他在急診室遇到一名女護理師，她表示，因連值好幾天大夜班，身體覺得相當疲累，返家後卻開始急喘，先生發現情況不妙，便將她送往急診，洪永祥立刻替她照X光，結果發現該病患，「整個肺都白掉」讓他也看傻。

後來透過電腦斷層，發現原來是急性肺出血，這時洪永祥就推斷，病患為女性又覺得疲勞，因此懷疑是「紅斑性狼瘡」導致，當下立刻住院插管，診斷結果顯示抗核抗體非常高，洪永祥則解釋，由於紅斑性狼瘡導致自體免疫細胞攻擊肺泡微血管造成大量出血，一旦以急性肺出血表現，死亡率高達90%。

所幸該病患在醫師的努力之下救回一命，不過也在醫院待了100多天才順利出院。最後，洪永祥解釋，紅斑性狼瘡一般好發於15~45歲女性，又被稱為「美人病」，和荷爾蒙相當有關，不過，女性一旦過了45歲後，女性荷爾蒙開始下滑，該疾病的活性反而會慢慢降低。

(中時新聞網)