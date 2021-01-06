茵聲首度演出舞台劇《麗晶卡啦ok的最後一夜》。（翻攝臉書）

鄭茵聲（茵聲）從網紅團體「這群人」發跡，除了轉型歌手推出專輯，表演科班出身的她，去年底首度參與舞台劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》演出，劇中澎恰恰反串飾演女主角，她則飾演澎恰恰的年輕版。聊起和澎恰恰互動，因背負欠債2.4億的壓力，澎恰恰自開玩笑「現在什麼工作都願意接，因為有好幾個億要還」。

畢業於臺灣戲曲學院的茵聲，在校時曾演過舞台劇，但這回是首度演出售票舞台劇，很榮幸能參與演出。演出前除了不斷配台詞、也瘋狂練唱江蕙的〈藝界人生〉，揣摩情緒和咬字。首度和澎恰恰合作，茵聲感謝澎恰恰教導茵聲台語唸法，以及指導她舞台走位，演出時加入不少即興對話，宛如母女鬥嘴逗得觀眾又哭又笑。她也很佩服澎不放棄的精神，網紅出身的她，也鼓勵澎未來可合作拍影片賺錢。

茵聲跨年夜開車載家人夜歸時，車子不小心開到沒油，當時距離家不到100公尺，卻無法順利返家，正巧的是男友劉書宏正好來電，得知茵聲與爸爸、阿姨等人被困在路邊，不顧隔天早上六點有通告，立刻直奔現場幫加油，讓未來女婿鄭爸爸直誇：「人很好願意幫忙」，茵聲則笑說：「書宏就很有長輩緣」。

(中時 )