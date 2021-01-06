春節將至，年貨大街又要來了，台中市長盧秀燕6日出席大里區光正段二期社會住宅新建工程動土典禮時表示，今年配合中央秋冬防疫專案，不論戶外或室內群聚活動，都要戴口罩，台中市年貨大街配合防疫將取消試吃，市府並將輔導民間商圈不安排試吃，守護民眾健康。
台中市每年都會在天津商圈、一中商圈舉辦年貨大街，逢甲商圈今年也加入行列衝買氣，但新冠肺炎疫情吃緊，年貨大街常出現的試吃活動，恐成防疫漏洞，台中市長盧秀燕6日表示，台中市年貨大街，配合防疫將取消試吃，她表示過去年貨大街往往都有試吃活動，但若要試吃就得摘下口罩，其實不利於防疫；台中市年貨大街將取消試吃活動，全力做好防疫工作。
盧秀燕強調，雖然不提供試吃，但台中的年貨、好物大家都耳熟能詳，希望民眾多多選購，市府也會輔導民間的各種商圈，盡量不要安排試吃，維護市民的健康。
經發局也指出，今年台中市年貨大街配合中央秋冬防疫專案，民眾逛年貨大街時必須佩戴口罩，也需要提供消毒液、於出入口設置量測體溫裝置，並配置管理人員、並張貼相關告示加強提醒民眾佩戴口罩。
另外春節防疫旅館需求夠嗎？盧秀燕說，台中有超前部署，之前就已有比較多的安排，目前台中的居家檢疫替代所是足夠的。但因應過年，會有許多民眾、台商、留學生等，從國外返鄉過年，所以目前台中市居家檢疫替代所，以台中市民優先，若多的才會提供給外縣市民眾申請。
(中時 )
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