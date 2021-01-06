日本境內新冠肺炎疫情有轉趨嚴重的現象，陳偉殷的新東家阪神虎隊今（6）日宣布，37歲資深左投岩田稔和另一名職員新冠肺炎確診，已先進行居家隔離，再視狀況接受治療。

阪神隊昨對位於兵庫縣西宮市區、球團相關設施內的隊職員進行全面檢測，使用「核酸增幅法」，也是今年首次普篩，大概半夜就發現岩田等人確診；今天再找他們到附近的醫院複檢，結果仍然呈陽性反應，證實確診無誤。

岩田表示，自身並無發燒等身體不適的狀況，只有輕微的鼻塞現象。目前他先在住家隔離，比較麻煩的是他有潛在性糖尿病，要避免因新冠肺炎引起併發症。

至於另一位確診者、球團工作人員目前也被隔離在家，他並無任何症狀，如發燒或嗅覺、味覺喪失，屬於無症狀感染者。球團為了防範感染擴大，已對相關設施進行全面性消毒，並且對兩人進行疫情調查，要找出這段期間的密切接觸者。

今年轉戰阪神隊的台灣左投陳偉殷將在本月間赴日，向球隊報到並進行自主練習。去年他效力羅德海洋隊時，球隊也曾發生球員群聚感染；事實上阪神去年也有類似事件，這次再度發生人員確診，殷仔到達日本後要很小心，以免被波及。

(中時 )