長庚大學資工系學生設計出能自動辨識自助餐菜色，並計算熱量、價格的「智助餐」系統。（賴佑維攝）

長庚大學資工系王妤霈，李羽喬，左庭瑀，林麗文四名同學組成「熊熊巴比」團隊，在老師趙一平指導下，以能自動辨識自助餐菜色，並計算熱量、價格的「智助餐」系統打敗眾多競爭對手，勇奪「2020中華電信IoT大平台創意應用大賽」校園組冠軍，抱走20萬元獎金。

趙一平說，該系統使用物聯網、人工智慧以及邊緣運算技術自動辨識自助餐菜色、計價、分析營養與忌食餐點，並可協助餐廳端管理物料與分析顧客喜好，商轉性高、應用範圍廣，獲獎實至名歸。「智助餐」系統獲長庚大學人工智慧研究中心支持，在桃園長庚紀念醫院名譽院長黃美涓與長庚養生文化村主任戴興業協助下，以養生村長者餐廳為實驗場、域，由趙一平以及管理學院工業設計系蔡采璇教授共同指導。

趙一平指出，該系統最主要的功能是顧客點好餐後，可以放到攝影機下自動辨識菜色，且直接計價，減少餐廳端的負擔，簡化流程與節省時間。辨識後的數據同時也會儲存至資料庫內，成為餐廳成本控管的依據，亦可針對消費者的偏好設計菜單，減少供應消費者比較不喜歡的菜，避免浪費並降低成本。

趙補充，該系統硬體方面約2萬內可以建構完成，他也提到，為了訓練AI辨識，每道菜色要拍150張照片大家不得不成為自助餐的常客，每天都要去買回來拍照，拍完後又怕浪費只好吃掉，現在對於這些菜色真的已經有點膩了。此外，為了有最好的表現，同學們比賽前一晚都待在實驗室，反覆練習口頭報告與修改投影片，直到日出，所幸獲得獎項。

(中時 )