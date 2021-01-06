新竹縣跨年晚會摸彩中獎名單公布，頭獎汽車1輛，由縣議員陳凱榮妻子抽到；二獎電動機車1輛，由議員林增堂抽到。臉書社團《我是新竹人》6日貼文公布中獎消息。但最大2個獎項都被議員抱走的「巧合」，引發質疑聲浪，網友留言更是酸度爆表。

《我是新竹人》粉專的發文中提到，「這次新竹縣的跨年晚會圓滿結束啦～大家都有抽到自己想要的獎項嗎？沒中獎沒關係，小編跟大家一同分享我們好朋友的喜悅～恭喜陳凱榮議員的夫人抽到頭獎汽車一台，恭喜林增堂議員抽到二獎電動機車一台」，小編還不忘標註「加入國民黨」、「運勢無法擋」等關鍵字，立刻引爆網友討論。

中獎貼文湧入大批網友留言，「這麼巧哦 ？一、二獎都是議員抽到」、「吃相真不好看」、「也讓人太無言了吧」、「不演了，不演了」、「沒有自肥嗎」、笑死 ，鬼之抽獎」、「先不管藍綠，但是這真的有點誇張」、「這麼巧合」、「抽獎單好像沒看到」、「這個真是厲害，真讓人佩服」、「企業抽中主管通常都加倍吐出來的！請參考」，酸度爆表，甚至質疑是抽獎過程是不是有動手腳。

據《ETtoday》報導，活動主辦單位新竹縣政府交旅處回應，當天跨年因為有演唱會、抽獎，除了網路直播還有電視台直播，同時有請律師作見證，根本不可能內定。

交旅處指出，跨年摸彩300多個獎項，是以20萬新竹縣民1戶1券方式，分6個摸彩箱抽獎。透過現場、網路、電視機前觀眾見證，由縣長楊文科摸出頭獎、林為洲、林思銘2位立委抽出5個二獎。抽獎先抽取摸彩箱號數，再前往該摸彩箱抽出得獎者，關卡眾多，完全不可能動手腳。。

中獎的議員也澄清，頭獎汽車得主陳凱榮議員說，當天有規定，頭獎必須要本人在場才算數，前2次摸到的幸運兒都沒有在場，他太太才有機會接到第2順位，幸運得獎。二獎得獎人林增堂議員則表示，二獎有5輛機車，他是其中一位，與其他得獎人一樣覺得很幸運。

(中時新聞網)