行政院長蘇貞昌今天與行政院秘書長李孟諺、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲一起品嘗台灣豬國民美食，蘇貞昌強調台灣豬會像松阪豬、神戶牛一樣，會更受歡迎。台灣民意基金會董事長游盈隆酸說，又不是台灣豬有問題，蘇內閣應該大吃萊豬，才有宣傳效果。

游盈隆今天在臉書貼文酸說，這又是在演哪一齣？大啖台豬美食？有人說台灣豬有問題嗎？大家有疑慮的是萊豬，蘇內閣應該一字排開大吃萊豬，才有宣傳效果，不是嗎？尤其總統蔡英文更應該率先出來，邀集828記者會的另外5位成員，大口大口吃萊豬美食，才可能稍微化解大眾疑慮。熬到農曆春節前才出來，就「火花去了」。社會多數人反的是萊豬，結果蘇院長找陳時中、陳吉仲兩位部長去吃台豬美食，這種「神邏輯」，有誰能懂？院長，您累了嗎？

網友回應說：「無可救藥了..他們。」、「以前覺得好看親切的一批人，現在怎麼看怎麼醜陋。」

行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中等人，前往台北市朱記餡餅粥信義店，品嘗豬肉餡餅、豬肉蒸餃、鍋貼等台灣豬美食。蘇貞昌表示，現在我們台灣豬非常出名，將來會像松阪豬、神戶牛，台灣豬會更受歡迎。因為台灣生鮮豬肉，現在不但出口外銷、打出成績，進步8倍。

這又是在演哪一齣？大啖台豬美食？有人說台灣豬有問題嗎？大家有疑慮的是萊豬，蘇內閣成員應該一字排開大吃萊豬，才能取信於民，才有宣傳效果，不是嗎？ 尤其蔡英文總統更應該率先出來，邀集828記者會的另外五位成員，大口大口吃萊豬美食，才可能稍微化解大眾疑慮。熬到農曆春節前才出來，就「火花去了」。 社會多數人反的是萊豬，結果蘇院長找陳時中、陳吉仲兩位部長去吃台豬美食，這種"神邏輯"，有誰能懂？ 院長，您累了嗎？ 由游盈隆發佈於 2021年1月6日 星期三

(中時新聞網)