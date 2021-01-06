新年新氣象，走過充滿變動的2020年，國光劇團藝術總監王安祈要以歡樂除煞，農曆歲末年安排有「天下第一喜劇」之稱的《春草闖堂》及隱含除煞意涵的《鍾馗嫁妹》等劇，作為農曆新年起始。王安祈表示，鍾馗向來是民間熟知的捉鬼大王，能退去天下惡靈，演員更將挑戰於舞台上噴火淨台，為觀眾除煞祈福。系列節目將於1月底登場。

王安祈表示，《鍾馗嫁妹》是京劇非常有名的戲碼，表面是歡喜送嫁，實則卻隱藏生死離合及世道不公的傷悲，「鍾馗生前上京趕考，明明是得第一名，卻因他人貪汙作弊，將他做掉了，他不甘心，據理力爭，可是沒有用，最後只得憤恨自殺。老天爺看他講求正義，封他為捉鬼大神，得到這樣的稱號很欣慰，但他到底是一條命沒了。」

王安祈表示，鍾馗在人間還有一位孤苦無依的妹妹，他最後一樁心事就是幫妹妹選個好夫婿，「為了妹妹，他的鬼魂重回人間，兄妹相認的場景非常感人。當婚禮一結束，鍾馗大笑三聲，然後大哭三聲，與送嫁的鬼族們一起消失。有悲有喜。」

戲中不少部分十足考驗演員身段。如一段跳判官的橋段，由武生戴立吾飾演的鍾馗，要舞弄象徵公平正義的摺扇，摺扇落地，象徵世間不公正，需挑戰單腿蹲下，三起三落，撿回摺扇，也拾回人間公道。

王安祈說，歷經戲中悲喜，心情也能得到洗滌。劇團準備以《春草闖堂》、《獅吼記．跪池》及《女斬子》等喜劇，帶來歡樂。其中，《獅吼記．跪池》描述宋代男子陳季常悍妻柳氏，怒吼丈夫與丈夫好友蘇東坡的故事。悍妻藉由新任傳藝金曲獎得主朱安麗演繹，無比生動。

《春草闖堂》則是一位聰明伶俐的小丫鬟，不惜闖進公堂，舌辯油條知府、騙倒相國老爺，瞞天過海弄假成真，促成小姐的美好姻緣。故事活潑逗趣。團長張育華表示，2020年歷經新冠肺炎在世界肆虐，國光劇團因此取消多檔國外演出，但能持續演出，劇團仍抱持感恩的心，期盼以歡樂除煞，迎來新的一年。

(中時 )