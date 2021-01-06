YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）和老婆二伯婚後陸續生下蔡桃貴、蔡波能，常在網上分享孩子萌照，受到許多網友喜愛，近日蔡桃貴的近照卻被發現臉上有傷口，今（6日）他們就上傳影片，原來蔡桃貴之前不小心割傷臉，還差點傷到眼角，送醫院急診，讓二伯忍不住淚灑醫院。

二伯表示，蔡桃貴上個月在家裡玩時不慎掉進洗衣籃，結果眼尾當下流血不止，因為傷口太靠近眼睛，所以被建議由整形外科來操刀，一家人在醫院等了好幾個小時才有手術房，所幸蔡桃貴這期間情緒已穩定，可以和大人們一起玩。

二伯陪蔡桃貴全身麻醉，忍不住自責痛哭。（圖／翻攝自Youtube）

而蔡桃貴因為年紀太小不好動手術，因此被送進手術室需要進行全身麻醉，過程中，蔡桃貴因為抗拒吸入麻醉，只能動用好幾個大人強制壓住他，讓他嚇得狂哭，而全程陪蔡桃貴麻醉的二伯也相當心疼，忍不住跟著哭，就連一旁的護理師也跟著掉淚，二伯直到出手術室外，還是十分不捨，邊哭邊說：「就覺得很可憐，然後他又小小的……」流露身為母親無能為力的心疼。

另外，蔡阿嘎和二伯也透露，家中擺設已經很仔細挑選適合小朋友，沒想到還是有意外發生，讓他們忍不住提醒：「沒有一百分的安全，一秒鐘離開視線都不行。」

蔡桃貴眼尾受傷爆血急送醫 二伯陪麻醉淚崩

(中時新聞網)