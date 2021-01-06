因熱血義廚團的幫助，薪傳二手書店的課輔班首次辦理感恩餐會。（張亦惠攝）

「另類館長」黃金山自台北世貿二館退休後，返回家鄉民雄開薪傳二手書店，更開設免費輔導班給需要的學童，2021年邁入第十年，黃金山坦言已花光退休金，但老天看到他的努力，近來有不少捐款，熱血義廚團更主動聯繫，6日首度在民雄國中席開40桌，宴請學校師長、志工老師與學生。

「生命絕對不是來給現實社會糟蹋」黃金山10年前回鄉開設二手書店想回饋鄉里，後來發現成效不大，進一步找來大學生開設一對一課輔班，希望藉由教育翻轉清寒學生的未來，當時初估花費約3、400百萬，但輔導學生從1學期10多名暴增到170多名，目前預計已輔導超過2000名學生，花在課輔、獎學金及晚餐的費用讓他花光千萬退休金。

這學期課輔班學生158人，義務家教老師250人，共408人，每次段考約發出6萬多元獎金，平均一個月花費11萬以上。為何課輔班花費如此高？黃金山說，因清寒學生家中經濟情況都不好，學生下午4時就來二手書店課輔，因此會免費提供晚餐、零食與飲料。

黃金山多年來用心付出的行為感動不少人，在金錢短缺之際，收到不少善心人士捐款，熱血義廚團也主動聯繫，促成6日的感恩餐會活動。中正大學及嘉義大學學生也相當踴躍投入課輔班義工行列。

值得一提的是，幫忙輔導學生課業的大學生，若考上全台7間頂尖研究所也能獲頒獎學金，第一所1萬元、第二所及第三所各5000元，最高20000元，今年老師蔡湯慧錄取台大及台師大研究所，獲頒2萬元獎金及獎狀。

(中時 )