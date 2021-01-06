萊豬開放進口，民進黨政府稱可換得「更緊密經貿關係」，結果美國商務部卻對台灣輪胎相關產品課徵高額的反傾銷稅，恐衝擊台輪胎廠。對此，前綠委林正杰分析，蔡政府進口萊豬指有2種可能，一是對美國習慣性下跪，二是其中有見不得人的秘密交易。

林正杰5日在臉書上發文指出，蔡英文進口萊豬只有兩個可能，一是對美國習慣性下跪；二是其中有見不得人的秘密交易，林正杰認為，「小英不笨，她的統治集團得了大便宜，只要「頭過身也過」。

林正杰表示，相對於輪胎，萊豬才是不公平貿易，成本比別人低有利傾銷，但風險留給消費者，他更忍不住直言，「我們才應該對美豬課徵200%關稅」。

網友們也留言回應，「兩個可能皆有」、「一定是選項2」、「没有把柄的台灣領導人美國不會用」、「對英國還沒斷航吧」、「進口代理吃飽吃滿」。

此外，「宅神」朱學恒今(6日)受訪時也狠酸蔡政府做出開放萊豬的承諾是「面子送到別人身上」，這件事情明明可以和美國談外交交換，但卻挑了一個爛時間去做。

蔡英文進口萊豬只有兩個可能~ 1.對美國習慣性下跪。 2.其中有見不得人的秘密交易。 小英不笨，她的統治集團得了大便宜。只要「頭過身也過」. 相對於輪胎, 萊豬才是不公平貿易。成本比別人低有利傾銷, 但風險留給消費者。我們才應該對美豬課徵200%關稅。 由林正杰發佈於 2021年1月4日 星期一

(中時新聞網)