凱擘大寬頻新年祭出首波光纖上網優惠，新申辦120M（含）以上光纖上網指定方案提供智慧好禮3選1，再加碼限時送千元momo幣。

三選一好禮包括Google Nest Mini智慧音箱、Mesh WiFi子機、或Uniigym體感健身課程一年（含網路攝影機）。3月31日前新申辦並完成安裝，加贈GeForce NOW多款雲端遊戲免費體驗1個月。申辦含數位有線電視之光纖上網方案，加送HBO GO 3個月無限暢看，前100名在A1 Box上完成HBO GO註冊並開通的用戶，加碼送HBO限量行動電源。

凱擘表示，新申辦凱擘大寬頻120M（含）以上光纖上網指定方案，每月699元起，免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，即可觀看myVideo、LINE TV、HBO GO、KKTV等OTT影音內容，還能透過語音指令調整電視音量、轉換頻道或搜尋喜歡的節目，再送機上盒myVideo豪華月租超過20,000部影劇作品兩年看到飽。

凱擘指出，Google Nest Mini中文化智慧音箱不受空間限制，可透過喚醒詞「Ok Google！」即可以語音詢問天氣或新聞，並根據個人喜好播放音樂及YouTube影音，輕鬆開口就能智慧聲控生活大小事。

Mesh WiFi子機可以有效延伸無線網路收訊範圍，適合大坪數或多樓層住家的用戶使用，消除WiFi死角、飆網更順暢。Uniigym提供近千堂瑜珈、街舞、有氧運動等適合全家大小的體感健身課程，所有課程皆採隨點隨播無須下載。

(工商 )