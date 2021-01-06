大陸女星談莉娜當初參加熱門選秀節目《快樂女聲》，獲得全國第6名的好成績，卻立刻轉向影視圈發展，成為一名女演員，但令她受到關注的契機，是去年她哭著自曝被男星肖戰詆毀罵她是「印度黑女」，害她自卑多年，掀起熱議；不過，從當時正反兩派論戰，最近又出現她和肖戰撞衫，還被揭露她穿的是假貨，遭網友揶揄「不怕她哭嗎？」。

談莉娜的奶奶是印度人，所以她擁有四分之一的印度血統，皮膚也比一般女星黝黑，2020年3月她受訪時突然提到被肖戰戲稱「印度黑女」一事，還講到淚眼汪汪，造成網友熱烈討論；原來在2011年肖戰還是個素人時，曾脫口談莉娜是印度黑女，被黑粉截圖存證，在談莉娜受訪講到落淚後，又被翻出複習。

最近又出現她和肖戰撞衫，還被揭露她穿的是假貨，遭網友揶揄「不怕她哭嗎？」。(圖/ 摘自微博)

最近又出現她和肖戰撞衫，還被揭露她穿的是假貨，遭網友揶揄「不怕她哭嗎？」。(圖/ 摘自微博)

在雙方粉絲多年來鬥不停後，近日談莉娜被抓包穿了一套神似肖戰穿過的服裝，不僅撞衫連服飾品牌方再揭露，她穿的是高仿假貨，「版型、面料和品牌都不同，這件已經過季，品牌沒有在售賣」、「她這個是假貨」。

許多網友看完都忍不住揶揄，「這真的有點尷尬，姊姊還是專心工作，給自己買點真衣服吧」、「這事太搞笑，演藝圈第一尷尬人」、「這麼敢說？小心哭給你看」、「公眾人物公然穿假貨」、「我可不敢說啥，我怕我十年後會火」、「有點怕她又哭了」。

(中時新聞網)