大陸半導體廠商中芯國際6日晚間公告，收到美國OTCQX市場的營運者OTC Markets Group的通知，根據美國行政命令和相關監管指引，將從美國當地時間6日交易結束時被撤出OTCQX市場，該公司的證券將不可在OTC Link ATS上報價或交易。

搜狐新聞報導，OTCQX是美國場外證券的金融市場，中芯國際在2019年從紐交所退市後，該公司的美國存託憑證（ADR）於OTCQX市場進行交易。

中芯國際被撤出OTCQX市場交易是受到此前美國總統行政命令影響。中芯國際在2020年12月4日公告稱，已被美國國防部列入中國涉軍企業名單。其被列入中國涉軍企業名單後，美國人士將被限制對中芯國際所發行的有價證券及其相關的衍生品進行交易：從北京時間2020年12月4日開始的60天後，美國人士不可買入公司證券；365天後，美國人士不可交易公司證券。

稍早前，英國富時羅素也宣佈，自2021年1月7日開盤起，將從富時全球股票指數系列和富時中國A股指數中刪除中芯國際等三家公司的股票。

在從美國私有化退市後，中芯國際在2021年7月登陸科創板。6日收盤，中芯國際港股尾盤一度暴漲19％，收盤仍漲超12％，其在科創板亦上漲達3％。

(工商 )