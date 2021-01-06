韓國頂級明星玄彬、孫藝真（孫藝珍）因為拍攝電視劇《愛的迫降》假戲真做，在2021年元旦大方認愛，原來兩人已悄悄交往8個月。而現年38歲的漂亮姐姐孫藝真，甚至被網友起底隱藏在清純外表下的好身材，感嘆老天真是太不公平了！

2000年憑著奇幻電影《秘密》出道的孫藝真，憑著清純氣質加上深厚的演技讓她受到矚目，不僅是韓國80後女演員唯一一位大滿貫（青龍獎、大鐘獎、百想藝術大賞）影后，主演電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》也受到觀眾喜愛。

現在孫藝真終於連愛情也開花結果，日前嬌羞認愛好友玄彬，獲得外界一致祝福，同時更被網友起底她隱藏在清純外表下的超級好身材，紛紛感嘆「為什麼上帝捏人這麼不公平」、「開始羨慕玄彬了」、「又瘦又有胸」、「玄彬好福氣」。

孫藝真在電影《外出》大秀好身材。(取自韓網)

其實孫藝真昔日曾在綜藝節目《家師父一體》分享維持好身材的祕訣，除了做皮拉提斯（Pilates），她還有TRX培訓師資格的證照，並且已堅持這種超強度運動長達十多年，超乎常人的自律精神令人佩服不已。

(中時新聞網)