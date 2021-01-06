大陸貴陽一家自助式火鍋燒烤店來了兩桌客人，一共16人前來聚餐。沒想到吃完之後，這群人竟然分成兩批人馬，從後門悄悄溜走。(翻攝畫面)

現在已經很少聽到有人吃「霸王餐」了，不過，近日貴陽一間火鍋燒烤店，卻上演了一起16人吃霸王餐偷落跑的事件。在元旦這天，16個人吃飽喝足後，竟默默分成兩批人悄悄從後門溜走，店家發現後立刻聯繫上顧客，沒想到客人竟反嗆「你怎麼不過來收錢？」囂張態度讓店家直搖頭，決定報警揪出這班人下落。

根據《網易新聞》報導，在1月1日這天晚上6點多，大陸貴陽一家自助式火鍋燒烤店來了兩桌客人，一共16人前來聚餐。店家指出，這群人彼此熟識，互動熱絡，同時也對其中一位女性有印象，當時她曾到櫃台說，因人數還不確定，暫時先不付錢。沒想到吃完之後，這群人竟然分成兩批人馬，從後門悄悄溜走。

該店老闆指出，由於那天店裡生意很好，當下沒有注意到這組人已經離開，一直到晚上11點左右作帳時，才察覺金額不對，調閱監視器畫面後，發現這16人竟沒付錢就走了。

老闆透過當初訂位客人留的資料，連絡上其中一名男子，不過該名男子卻說話反覆，一開始說上午會給店家答覆，並將錢付清，後來又拖到下午，甚至還直接掛斷電話，就算店家威脅說要報警，男子也不在意。

當地媒體得知後，也連繫上這組客人的負責人，得到的回覆一樣令人傻眼。「你們說我沒付，我還說我付了呢，我得核實清楚阿。」負責人表示，雖然是由他負責，但他要先跟財務核實後才能給予答覆，他還反嗆「這不止是我一個的責任啊，我吃飯你為啥不過來收錢啊？這過失也不在於我呀。他自己也有過失呀，能怨著我嗎？」

見顧客吃霸王餐態度還如此囂張，店家無奈，更無法接受，最後決定將監視畫面提供給警方，盼向這群惡霸討回餐錢。

(中時新聞網)