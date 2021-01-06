鄭人碩主演的賀歲電影《角頭－浪流連》將在2月5日上映，他難忘開拍前，為了讓新加入的謝欣穎迅速融入角頭故事中，和片中「五虎」黃尚禾、張再興、吳震亞、唐振剛一起帶著謝欣穎吃喝玩樂兩個多禮拜，體驗「角頭人生」，鄭人碩說：「意外發現欣穎酒量很好，很會唱歌，食量也不小！」

鄭人碩表示，每次一起出去喝酒，最少都6瓶威士忌起跳，「我們就一瓶威士忌混三、四瓶啤酒，欣穎很能喝，而且喝了酒後就會唱歌，歌唱得很好聽。」鄭人碩也爆料好兄弟到KTV喝酒模樣，「唐振剛酒量也不錯，但是我還是有看過他喝到變噴泉，尚禾會一直說教，震亞負責清桌面，我則是買單照顧大家。」他在《角頭－浪流連》是「五虎」領頭，「就融入劇中角色啊，當然是我要買單！」

鄭人碩也自爆海派個性，喝酒喝到「斷片」就會不由自主掏錢給小費說「不用找了」，他笑說有一次喝醉酒搭小黃回家，竟莫名其妙就喊「不用找了」，給司機1000元當小費，「酒醒之後摸摸口袋沒錢真的很懊悔，但是想想司機安全把我送到家也是很辛苦啦」，他難忘有一次跟楊丞琳拍完《靈語》，和一群朋友到鄭元暢開的酒吧喝酒，「我喝到差不多了，就打電話給小薰請她來接我回家」，沒想到她到了酒吧，竟然看到我在門口一直塞小費給服務人員，整個傻眼，他笑說：「自己想想都覺得超扯的，那天丟出去一萬多塊錢吧！」被問有沒有挨小薰罵，鄭人碩說：「當然有啊！她說，活該，你不要再跟我說你沒錢！看你要丟（錢）到什麼時候！」他表示自己喝到快醉的時候，還會「自動導航」，「從沒有在外面倒過，（喝醉）會自己叫車離開，醒來的時候都是在家裡」。

鄭人碩和「五虎」拍《角頭－浪流連》朝夕相處，也成了好兄弟們的愛情診療師，他爆料張再興會一直問「我到底長得帥不帥」，我就給他「心靈雞湯」一下，告訴他「這不用問啊！你很帥！」而吳震亞也會跟鄭人碩聊心儀對象，「我們大家就陪著震亞一起去送東西給她喜歡的女生」。

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(中時 )