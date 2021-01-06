「全班一致目標就是把冠軍帶回來！」億載國小參加台南市110年班際大隊接力賽，代表參賽班級為六年五班、六年七班這兩班，在國小組參賽隊伍51隊中，預賽以分組第一晉級決賽，最終決賽榮獲第1、2名，奪金拿銀成為全場焦點！

六年五班、六年七班在學校18周年校慶運動會大隊接力項目皆以破學校運動會大會紀錄成績，獲得第一、二名。為備戰本屆全市大隊接力比賽，針對學生在默契培養、技術提升以及場地適應，學校規畫周三下午、周六、日移地訓練，訓練過程家長及學生積極參與，目的為爭取最佳榮耀。

學生李珮函說，當老師告知我們要代表學校參加全市大隊接力，全班一致目標就是把冠軍帶回學校。教練楊佳霖表示，孩子表達目標後，就開始著手加強體能訓練，安排練課表並時時與孩子討論每一次的優缺點。學務處主任李耿志說，為了準備這場賽事，2班親師生排除元旦連假家庭活動投入集訓，充分感受到大家對這場賽事努力和決心。

本屆台南市班際大隊接力國小組參賽隊伍共51隊，億載國小預賽皆以分組第一晉級決賽，最終決賽榮獲第一、二名。

校長林志政表示，包辦冠亞軍是億載校史的頭一次，億載國小已經連續4年每年同時兩隊晉級前8名，體育團隊各項競賽也榮獲好成績，顯示學校在體育教學的全面提升與拔尖推展具體成效。

(中時 )