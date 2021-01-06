新冠肺炎在2020年3月所導致美股崩跌情勢，當季創下史上最大單季跌幅，但美國避險基金大佬、潘興廣場基金（Pershing Square）執行長阿克曼（Bill Ackman）當時依靠信用違約交換(CDS) 狂賺26億美元(近740億元新台幣)，如今在各國央行的無限量貨幣寬鬆政策下，美股強力反彈，甚至屢創新高，阿克曼卻抱持疑慮，指稱美國疫苗進程太慢，指稱特斯拉都能順利交車50萬輛車，這對於老年人口是集體屠殺。

據《商業內幕》報導，隨著美國疫情迎來新一波疫情來襲，單日確診病例數近日再創新高紀錄，阿克曼發推文指出，疫苗推進的時間一再推遲，讓美國民眾不斷等待，數以千計的人們卻因此喪命。根據川普政府目標顯示，2021年前要讓2000萬名美國民眾接種新冠疫苗，但截至1月4日，僅不到500萬名美國人接種。

阿克曼表示，物流障礙不能當藉口，必要時美國政府應該啟動《國防生產法》，阿克曼也拿馬斯克執掌的特斯拉舉例，若特斯拉能年交付50萬輛車，亞馬遜的貝佐斯也能在一定時間內交付貨物，那代表讓美國人順利接種新冠疫苗，理應不會受到影響。

阿克曼指出，疫苗物流管理不善，就像是對老年人口集體屠殺，若這些病毒殺死孩童而非老年人，難道還會袖手旁觀？暗批對美國對年齡歧視的問題。

(中時新聞網)