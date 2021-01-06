香港警方以違反國安法大規模抓捕民主派人士，蔡英文總統今晚表示，這次大規模的拘捕，顯示出北京當局徹底毀棄了當年「五十年不變」的承諾。她也要告訴全世界的人們，台灣身處民主陣營的第一線，此時此刻，我們不僅不會退縮，更會為了普世價值挺身而出。

蔡英文在臉書表示，今天早上，超過五十位香港民主派人士遭到警方拘捕。凜冬的肅殺氣氛，再一次摧折香港所剩無幾的民主自由。

她說，中國自改革開放以來，為了融入國際社會，對世界做過許多承諾，無論是所謂不稱霸、不擴張，或是遵守各種國際組織的主流價值和遊戲規則，都是中國曾經承諾的事情。但是，這一年多來，國際上越來越多人對中國是否有誠意遵守承諾，都抱持懷疑的態度。

蔡英文痛批，這次大規模的拘捕，顯示出北京當局徹底毀棄了當年「五十年不變」的承諾。「如果言而無信，又怎麼能期待國際社會善意的理解？」

她也要告訴全世界的人們，台灣身處民主陣營的第一線，清楚感受到中國政府對承諾的寡信以及對香港自由的打壓；但「此時此刻，我們不僅不會退縮，更會為了普世價值挺身而出。」

當獅子山下的人們同舟共濟，國際的民主陣營更該團結發聲。因此，蔡英文呼籲全世界民主陣營的夥伴，一起來撐香港、為香港發聲，不要讓香港僅存的自由空氣，眼睜睜消失在我們眼前。

(中時 )