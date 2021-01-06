挺黃捷轟王浩宇！ 王世堅：王浩宇就繼續沉淪吧

民進黨桃園市議員王浩宇在本月16日將舉行罷免投票，中壢民眾將決定這位市議員的去留。同黨台北市議員王世堅最近也連連對王浩宇開砲，他今(6)日更是力挺同樣面臨罷免危機的高雄市議員黃捷，並稱把王浩宇和她相提並論，對黃捷是一種汙辱，王世堅還狠酸，「王浩宇你就繼續沉淪吧」。

王世堅表示，黃捷是非常優秀的明日之星，希望罷免她背後的這些團體適可而止，畢竟她的質詢、問政是擲地有聲、有憑有據，她又是這麼優秀的年輕人，不但問政認真，在地方的服務也很扎實，王世堅忍不住直言，「鼓勵這樣的年輕人都來不及了，結果還要去罷免她？」

針對這兩天有些人把黃捷和王浩宇的名字擺在一起，王世堅認為，這是對黃捷最大的侮辱，「把一個這麼高尚、優秀、認真的政治新秀，跟一個沒格的、年紀輕輕就出賣自己人格的人擺在一起，這個是汙辱」。

王世堅還送8個字給黃捷，認為她能「通過考驗，邁向勝利」。最後，王世堅也說，「王浩宇你就繼續沉淪吧」。

此外，民進黨6日也針對王浩宇罷免案作出回應，會盡力協助本黨從政同志能夠爭取更多選民的認同與支持，能夠安然度過這個危機。同時，對於王世堅日前在政論節目中稱罷免王浩宇是「替天行道」，民進黨方面則沒有正面回應，只重申「會盡力協助本黨從政同志爭取選民支持」。

(中時新聞網)