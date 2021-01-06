印度空軍1架MiG-21野牛(Bison)戰鬥機，在飛行過程中遇到機械故障，在西北部的拉賈斯坦邦(Rajasthan)蘇拉特加爾鎮(Suratgarh)附近墜毀，飛行員有及時彈射逃生。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，該架戰機屬於印度空軍35聯隊，在夜間發行時發生故障，大約在晚間8點15分時，飛行員彈射逃生並且隨後安全落到地面，墜毀地點屬無人的郊區，沒有對居民造成財產損失。

1961年，印度空軍向蘇聯購買了米高揚-格魯維奇(Mikoyan-Gurevich)設計局的MiG-21，這是一種單引擎、三角翼的輕型多用途戰鬥機，同時也具備地面攻擊機性能。

MiG-21體積雖小，但是有著高速度與靈活性，其最高速度為2230公里/小時（2.1馬赫），固定武裝是1門23公釐雙管機砲，也可安裝4枚R-60短程追熱式空對空飛彈。

在越南戰爭期間，北越的MiG-21給美國海空軍的F-4造成極大的麻煩，雖然在帳面上，F-4戰機有很多優勢，包括長滯空能力，更快的飛行速度，以及視距外飛彈等等，但是北越空軍善用熟悉環境的優勢，經常與F-4進行「空中游擊戰」，比如趁著F-4巡邏時間到期，油料已不足的時候，才派出MiG-21與F-4糾纏，而且當時F-4的空用武器並不可靠，一方面是電子設備還不成熟，而潮濕多雨的越南環境也使這些設備妥善率不高。

MiG-21成了共產國家與第三世界國家的良好首選，具備便宜與性能靈活和高速度的優點，因此在全盛時期，MiG-21的全球總數量達到1萬架，這還沒包括中共授權自造的「殲7」，題外話，中共自製的殲7，有自己的後勤系統，與MiG-21的零件無法換用。

印度的MiG-21有經過裝備升級，改良之後稱為野牛式，但是仍然無法提升安全性，這幾年經常墜毀，目前印度空軍也決心在10年內將其完全退役。

(中時新聞網)