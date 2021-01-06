台北市環保局於跨年元旦期間，針對熱門夜店違法使用笑氣（一氧化二氮）加強聯合稽查，北市警方6日清晨7時許，在文山區發現林姓等3名民眾於自小客車內使用氣球類物品，疑似吸食笑氣，並發現1支鋼瓶，後依「社會秩序維護法」將3人帶返警局偵辦，及依「毒性及關注化學物質管理法」移送環保局查處。

環保局表示，該鋼瓶內氣體經該局環檢中心檢測確認為笑氣，將依毒管法裁處違法行為人各3萬元到30萬元罰鍰。 環保局說明，文山區警方於今早執行巡邏勤務時，接獲報案指有民眾於福興路95巷周邊放音樂，音量過大妨害社區安寧，前往查處過程中發現林姓等3名民眾於自小客車內使用氣球類物品，疑似吸食笑氣，同時於車輛後座查獲氣球若干、鋼瓶1支，將3人依法送辦。鋼瓶則送往環保局環檢中心檢驗檢測，確定工業鋼瓶內氣體為笑氣。

環保署已於109年10月30日公告「笑氣」為第一個列管關注化學物質，將工業用笑氣納入毒性及關注化學物質管理法管制，要求製造、輸入、販賣、使用及貯存業者應取得核可文件、申報運作紀錄外，同時禁止於網購平臺交易。北市亦於109年11月13日公告「臺北市政府防制營業場所一氧化二氮不當使用要點」。

環保局指出，自公告以來，已執行聯合稽查北市轄區相關場域4場次，亦查獲1件網購平台違法販賣笑氣案件並逕行裁罰。 環保局呼籲，笑氣現已公告列管，未持有核可文件使用笑氣不僅違法要受罰，若致人於死或危害人體健康，則最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )