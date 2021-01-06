台灣大哥大自有品牌手機「AMAZING A32」驚爆暗藏惡意程式，令消費者成為詐騙共犯！警政署去年7月接獲兩名長者陳情，指自己莫名遭檢警依詐欺罪嫌傳喚，刑事局清查類似案件，赫然發現共有48人遇到相同狀況，科技研發科經過數位鑑識，確認這些民眾都是使用A32手機，且全是出廠前就已暗藏惡意程式，根本無法察覺手機竟遭詐騙集團盜用，警方研判還有更多消費者受害。

警政署長信箱去年接獲兩名50及70多歲被害人陳情喊冤後，刑事局發現兩人不諳手機操作，也沒有玩手機遊戲，更不會儲值點數，懷疑是個資遭到盜用。打擊詐欺犯罪中心清查比對其他案件，發現另有46人也疑似因為手機遭駭，成為詐騙共犯遭警方傳喚送辦。

科技研發科調查，48名被害人的A32手機不論生產批號，在出廠時都含有惡意程式，就算將手機還原成原廠設定，惡意程式仍然存在，警方甚至特地新購一支手機檢測，確認該款手機的確有資安漏洞，除了立即要求台哥大改善，去年10月也向NCC通報，並報請橋頭地檢署依妨害電腦使用罪嫌指揮偵辦。

警方表示，使用該款手機的民眾可升級作業系統，就可移除軔體內的惡意程式，並提醒切勿點選含有木馬程式的釣魚簡訊連結，避免手機遭駭。

(中時 )