明(7)日寒流南下，8日至9日寒流影響，各地天氣非常寒冷；明日起各地氣溫下降，上午起北部地區即有10度以下氣溫發生的機率。(氣象局低溫特報)

寒流明天南下！明(7)日一大早北台灣溫度下降至10度甚至更低，其他地區下半天開始也會明顯感受溫度降低，低溫預計影響到下周日(10)，這波與上波寒流相比水氣多了許多，桃竹苗部分地區體感溫度甚至可下探零下2度，另外這波寒流影響時間將近3天，民眾要多加注意保暖。

氣象局預報員葉致均表示，明天北台灣清晨起氣溫大約就會降到10度左右，入夜有機會降到10度以下，周五(8)至周六清晨是這波寒流最強的時候，台南以北、東北部白天低溫約7至8度，其他地區約10至11度，由於風速也較強，體感溫度方面會更加溼冷。

另外由於這波寒流帶來的水氣較多，明日上半天開始到周五，基隆北海岸、大台北地區有持續性降雨，不排除有局部大雨發生機率；北部、東半部及中南部山區也有局部短暫雨機率，其他地區則為多雲。

葉致均說，這波寒流水氣較多，體感溫度也會低上許多，北台灣1000至2000公尺以上高山如拉拉山、太平山等明天入夜到周五清晨降雪機率最高，中南部則是3000公尺以上高山，不過周五下半天水氣就會開始減少，屆時若水氣與溫度條件配合還是有降雪機率，但機率可能偏低。

台灣颱風論壇｜天氣特急臉書專頁分析，由於北極冷渦旋會帶動地面大陸冷高壓，因此冷空氣南下侵襲中低緯度區域，其中也包含台灣，初估下周還可能會有另一波冷空氣，即使沒有到寒流等級也可能達強烈冷氣團等級，目前仍待觀察。

(中時 )