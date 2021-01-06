鍾欣凌（左）、李玉璽日前為《鴻門家宴》上《歡樂智多星 決戰海盜桶》宣傳。（衛視中文台提供）

鍾欣凌、李玉璽為宣傳衛視中文台《鴻門家宴》，特別上胡瓜、葉欣眉主持的《歡樂智多星 決戰海盜桶》，兩人在《鴻門》培養出好默契，第一階段面對廚藝、食物相關題目接連答對，竟累積了72萬籌碼，另外兩組惟毅及陳艾熙，郭靜及蘿莉塔也不是省油的燈，三組在第一階段累積籌碼竟破200萬創新高，現金道具都不夠用。

最關鍵一題是問到「哪一個台灣小吃是因為戰爭時期糧食不足而發明的？」當胡瓜看到三組都亮出一樣答案時還自信表示：「我們有錢可以殺了。」沒想到卻引來搶獎金搶到眼紅的三組人馬群起圍攻，鍾欣凌說：「現在已經是我們跟瓜哥的戰爭了。」害得胡瓜趕緊解釋：「我只是分析而已。」結果答案公布，胡瓜不只被打臉，連製作單位準備的現金道具都全部被贏走，還不夠發，只能先記著。

沒想到這還不是最慘的，最後三組接連答對，搶到的總獎金籌碼超過200萬，創下改版後新高，嚇得胡瓜直呼：「壓力大了。」

(中時 )