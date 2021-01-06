繼制裁涉軍陸企之後，川普卸任前再次對大陸開刀！外媒指出，川普周二 (5 日) 簽署新行政命令，將禁止包括螞蟻集團支付寶在內的8款大陸支付軟體交易，等於在總統當選人拜登本月上任前升高美國與北京的緊張局勢。

《路透》報導，當地時間1月5日，川普簽署了一項行政命令，禁止與包括支付寶、微信支付在內的8款大陸支付軟體交易。在拜登上台前，此舉升高了美中的緊張關係。遭禁止的名單，包含支付寶 (Alipay)、CamScanner、QQ 錢包、SHAREit、騰訊 QQ、VMate、微信支付(WeChat Pay) ，以及 WPS Office，該行政令將在45天后生效。

政府高層表示，此舉旨在遏制大陸軟體對美國民眾的威脅，因為大陸軟體擁有龐大的用戶，北京可能從中取得敏感數據。

一名美國官員指出，儘管該行政令給了商務部45天時間採取行動，責令其定義哪些交易將被禁止，但商務部計畫在1月20日川普離任之前就展開行動。

美國商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）在一份聲明中稱，他支持川普他支持川普致力於保護美國人的隱私，以避免民眾受中國共產黨的威脅。他已指示商務部開始實施這些命令，包括確定與某些大陸應用程序有關的被禁止交易。

不過，川普政府的任何禁令，也可能像美國商務部一樣面臨法院的挑戰，因為先前微信和 TikTok 禁令都遭到了聯邦法院阻攔。

(中時新聞網)