新北市一名有猥褻前科的鄭姓男子，不滿女友要求分手，假藉見面談判，將她拐回家硬上性侵害，還造成對方懷孕墮胎。渣男挨告後，竟然還假借新北地院名義，要對方和解。法院依強制性交罪判刑4年，可上訴。

判決書指出，鄭姓男子108年11月在手機交友軟體認識女友，交往1個多月後女方就因為經常吵架鬧分手。鄭男於是約女友見面談判，然後假藉送對方回家，將女友載回永和住處性侵得逞。

法官審理時，鄭男否認性侵，並辯稱「住處是出租套房，隔壁都有住人，如果女方不願意發生性行為，可以大叫或直接離開」。

據《聯合新聞網》報導，法院調查，2人事發前曾在鄭男住處樓下為了分手砲而僵持，但女方拒絕上樓和發生性關係。且女方為求自保在案發時有偷偷錄音。勘查錄音內容可聽見她多次表示「我真的不要」、「我不要做」等語，明確拒絕發生關係，但鄭男仍將她強拉上樓硬上。

法院認為，鄭男不顧女方拒絕，以強硬手段滿足自身性慾。同時造成女方懷孕墮胎，犯後又矢口否認，甚至假借法院名義要求對方和解，從重量刑判刑4年，可上訴。

(中時新聞網)