台積電股價衝破500元，屢創新高，在新冠肺炎疫情與全球經濟下滑的同時，帶領全台經濟起飛，在世界一枝獨秀。台積電自2011年起，台積電就在新竹市東區，承租一棟12F高大樓，改裝300間房做為員工宿舍，不但每間都是獨立套房，房內提供冰箱電視床組，還有飯店式管理服務，提供免費育樂設施，並有交通車讓員工搭乘，福利羨煞其他竹科員工。

台積電承租的12層大樓員工宿舍，共300間房，採飯店式管理，還有寬敞大廳，讓員工下班後享受度假感覺。(戴志揚翻攝)

台積電承租的12層大樓員工宿舍，共300間房，採飯店式管理，裡面各項休閒設施應有盡有，讓員工下班後享受度假感覺。(戴志揚翻攝)

據了解，當初台積電創辦人張忠謀基於照顧基層員工的想法，承租位於中華路二段75號的建築物，委由在地40年老牌建商允固公司，花費1億4千多萬整修及添購住宿設備，為台積電量身打造員工宿舍。

台積電承租的12層大樓員工宿舍，共300間房，採飯店式管理，讓員工下班後享受度假感覺。(戴志揚翻攝)

台積電承租的12層大樓員工宿舍，共300間房，採飯店式管理，讓員工下班後享受度假感覺。(戴志揚翻攝)

這棟紅色外皮的建築物，讓許多外縣市到台積電上班的員工不用擔心住宿及交通問題。台積電總裁魏哲家及董事長劉德音延續張忠謀的政策，並更加發揚光大，使這棟宿舍成為台積人的驕傲，也讓大家看到台積對基層員工的用心及關懷。

由於台積電總部就位於新竹科學園區，在竹科有數廠做為生產基地，基層技術員工數萬人，為了照顧來自不同地方的員工，台積電2010年與新竹在地公司允固建設合作，成立台積電宿舍，讓不管是技術員或是出差員工都可以人住，期盼讓員工「工作在台積，下班住飯店」，住進來就不想離開。

這棟宿舍就位於新竹市中華路上，接近新竹市鬧區，加上交通便利，周遭又有巨城購物中心，基層員工外出採購、逛街娛樂都相當便利。只是員工宿舍對於隱私及安全相當重視，外人若想嘗試進入馬上被保全人員查詢並且制止，防範措施相當到位。台積電照顧基層員工，使得這些基層員工感受公司用心，全心全意回饋，讓台灣的護國神山繼續在世界發光發熱。

(中時新聞網)