而在全球疫情劇烈影響下，新竹科學園區業績穩步當車，半導體表現最為亮眼，半導體大廠逆勢大舉徵才，更釋出加薪消息，市場預估2021年的科技業整體企業資本支出，將會比前1年大幅成長，業內人士預估恐引發科技業搶人、搶地、搶廠房的熱潮。

面對早已飽和的竹科土地，各大廠與縣市政府無不絞盡腦汁，正以各種不同形式向外擴張，例如新竹縣推出的縣政3箭，日前國際AI智慧園區宣示啟用，成為新竹縣長楊文科承諾跑最快的一支箭。楊文科指出，近日的確感受到廠商對工業用地的迫切需求，不少外商及上中下游產業，都準備要進駐到新竹來。

像是國際晶片龍頭大廠高通新招牌，就矗立在甫落成的竹北昌益產發園區內，高通入駐新竹科技城，展現攜手國內大廠加碼投資台灣的決心。另外被稱為是半導體軍火庫的美商新思科技也準備耕耘新竹，新思亞太區總裁林榮堅表示，將加碼8億台幣，招募200人的團隊，目的在縮短新產品50％的開發時程，加速產業向前。

歐美外商來台積極搶人，推測是竹科大廠包括台積電、世界先進、聯發科等卻逆勢大舉徵才，同時調薪背後最大原因之一。業內人士指出，這也讓竹科外資產業群聚新廊道效應逐漸成形。

新竹縣市政府為解決這波回流的台商與外資對人才、土地、廠房的強勁需求，正積極設立特定用途專區，從預訂的竹科X計畫專區、竹北AI智慧園區、一路延伸到竹北台元科技園區、昌益科技產發園區，與周邊龍潭、竹南、銅鑼等科技園區等連成一氣，全面擴大半導體重鎮。

(中時 )