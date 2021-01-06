該團隊研究固態電池十多年。（成大提供／曹婷婷台南傳真）

電池是電動車普及的關鍵技術之一，成功大學研究團隊與台南不織布大廠康那香成功研發高效儲能固態鋅碳電池，目前正技轉運用到商業用途，可望創造一個新儲能的世代。

研究固態電池十多年，成大材料系教授洪飛義指出，這款固態鋅碳電池是全球首次發表，也是第1個利用鋅離子充放電的2次固態離子電池，不論在成本、效能、綠色環保各方面都優於目前市面常見的電池，前景可期。

洪飛義表示，市面上熟知的鋅碳電池是技術成熟的電池，而鋅碳電池雖然俗稱「乾電池」，但實際上鋅碳乾電池中含有電解液所以仍是「濕電池」，傳統鋅碳電池有毀損漏液問題，且無法二次充放電使用，有環保疑慮。

洪飛義說，固態鋅碳電池不使用電解液，而使用綠色固態粉末當電解質，無過度充電引發爆炸的危險，安全又環保，固態鋅碳電池使用後可當一般垃圾直接丟棄，無環境汙染與回收問題。

洪飛義指出，固態鋅碳電池研發成功關鍵因素在於，固態粉末電解質在壓錠後表面需要包覆一層不織布，這項核心技術就是由康那香公司協助完成，使得固態粉末電解質的緻密度高又不易崩塌，且不織布包覆處理，讓電極界面貼附性更佳，使固態鋅碳電池結構更穩定且效能更高。

他強調，固態鋅碳電池材料技術研發不只打破舊思維，以往電池採並聯充電串聯放電的方式，但固態鋅碳電池則採串聯充電串聯放電的方式，充電速度更快，可廣泛運用在電動機車、休閒滑板車、平衡車等領域，電池價格也只有鋰電池3分之1左右。

(中時 )