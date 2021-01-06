香港警方大規模拘捕民主派人士，副總統賴清德今晚表示，這個動作已經告訴世人，中共當局容不下任何民主自由的火種在香港發展茁壯。「這是一個對於捍衛民主自由刻不容緩的時刻了」。尤其近鄰有難，我們更要伸出援手聲援。

香港民主派原訂在去年9月舉行的立法會選舉前舉行初選，希望能在立法會選舉中奪得逾半數席位，卻遭政府以疫情為由取消。不料香港警方今天上午大舉搜捕50多名民主派人士，指控他們違反「港版國安法」中的「顛覆國家政權罪」。

賴清德今晚在臉書表示，今早香港警方大規模的逮捕香港民主派人士。這個動作已經告訴世人，中共當局容不下任何民主自由的火種在香港發展茁壯。「這是一個對於捍衛民主自由刻不容緩的時刻了。尤其近鄰有難，我們更要伸出援手聲援」。

他呼籲全體國人，應該要呼應蔡總統為香港發聲，民主陣營的連線一旦有了破口，就必須付出更大的代價修補。對威權保持緘默，就是扼殺民主自由的發展！正因台灣經歷過威權年代的苦痛，才讓我們更加體認民主自由的可貴，「撐香港，香港加油！」

(中時 )