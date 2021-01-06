英國連續7天單日新增5萬人確診後，5日一口氣新增60,916人確診，首次破6萬，也再度創下單日新增病例新高。上周英格蘭平均每50人有1人染疫，而倫敦更是高達平均每30人就1人確診。

由於英國與歐洲疫情嚴峻，歐盟藥品管理局6日開會決定，建議批准美國莫德納疫苗，但還得經歐盟執委會授權，才能展開接種。這也是繼輝瑞／BioNTech疫苗後，第二支在歐洲獲得緊急授權使用的新冠疫苗。

英格蘭首席醫務官惠提指出，英格蘭染疫率的數字非常龐大，最近兩周內全國確診病例激增70%。主要是因為變種病毒傳染力高，加上冬季氣候的影響。

首相強森則透露，已有130萬人接種輝瑞疫苗，其中65萬人是英格蘭80歲以上人士。他希望在2月中旬左右，所有70歲以上、防疫第一線的醫護人員都能接種，預計需1300萬劑。他也已取消本月出訪印度的計畫，專心因應疫情。但英格蘭足球超級聯賽（Premier League）等頂級賽事還是照常舉行。

另外，德國總理梅克爾宣布，原定10日結束的全國局部封鎖措施延長3周至本月底，同時要求來自高危險地區的旅客必須檢測2次，亦即入境後首次檢測即使呈陰性仍須隔離5天後再檢測。

(中時 )