台中市第12屆十大伴手禮日前舉辦頒獎典禮，陳允寶泉的香柚檸檬蛋糕，一舉拿下「網路人氣獎第一名」、「十大伴手禮首獎」、「十大伴手禮金口碑獎」三冠王，成功創新翻轉台中經典名產檸檬蛋糕。陳允寶泉歡慶勇奪三冠王，自1/8～1/18一連11天，祭出「香柚檸檬蛋糕第二件半價」回饋消費者。

陳允寶泉創立至今已有112年，第四代陳宇鴻赴日學藝，將糕餅技藝提升更高層次，以頂級奶油、堅持純手工製作多層次低糖「太陽餅」，連續四年榮獲台中十大伴手禮「金口碑獎」。2013年將原本寶泉的商號上，加上第一代陳允創始者的名字，成立「陳允寶泉食品」，表達飲水思源、代代相傳的精神。

陳允寶泉創新推出的香柚檸檬蛋糕，將原先的檸檬蛋糕內加入日本的柚子絲，以及台中外埔的新鮮檸檬汁，綿密鬆軟的蛋糕讓檸檬的清香變的更加鮮明，並咬得到柚子絲跟橘子絲的豐富口感，一上架就熱銷一空！

陳允寶泉總經理翁羿琦表示，堅持不加人工色素、香料、防腐劑，以健康為訴求。近年，陳允寶泉也從傳統銷售走向數位行銷並積極推廣國際市場，如美國、歐洲、澳洲、中國、新加坡，以及在香港設立分公司，希望能將台灣糕餅美食推向全世界。

(工商 )