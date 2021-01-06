去年因著新冠肺炎的疫情影響，不少國際科技大展都被逼取消，而今年大家早有準備，像每年1月在美國拉斯維加斯舉行的美國消費性電子大展CES，就早已宣布將移師至網路上舉行，成為了史上首屆的線上CES大展，而據消費者技術協會會長Gary Shapiro表示，今年雖然為線上策展，但預計將吸引了約千位參展商及15萬名參加者，更有不少是首次參與CES的各國人士，去參加100小時的活動。

今年的美國消費性電子大展CES因著疫情關係，所以正式將展覽移師至網路上，為首屆的線上策展形式舉行，讓全世界的廠商及參與者都能跨國界參加。（CES官網）

而今年的CES重點，不僅再次延續5G在通訊、生活、城市及車子上的應用以外，像每年不能少的電視、冰箱技術大戰也不能小覷，今年電視就將來到Mini LED的年代，像LG就早已宣布今年將於電視、顯示器方面再推出令人驚艷的新品，像是前所未見的QNED Mini LED電視，為首款結合量子點與NanoCell技術的產品以外，還有可因應使用者的娛樂需求，像要作遊戲螢幕時即可彎曲的OLED電視機種。

LG將於首場線上2021 CES大展上推出前所未見的QNED Mini LED電視，為首款結合量子點與NanoCell技術的產品。（LG提供）

至於三星今年不僅獲得共44項CES 2021創新大獎，當中還有包括4項最佳創新大獎以外，更預告將於展上展示最新的「BESPOKE 冰箱」，其以流暢的線條和嵌入式把手的現代平板設計，加上8種獨特的顏色以及玻璃或鋼製表面，可讓使用者把冰箱融合到各種生活方式的現有廚房，而新品當中還將會有4門的Flex版本，當中包含了Beverage Center及升級的Flex Zone，以讓使用者更靈活使用，達到客製化優先的需求。

三星今年於2021 CES大展上獲得多項獎項，包括Galaxy Buds+ BTS Edition就奪得最佳創新獎得主。（三星提供）

除了家電以外，今年因著疫情的影響，CES的重點也將落在數位健康上，像LG就剛於昨（6日）正式在台推出了LG PuriCare 口罩型空氣清淨機，同時在今年的CES上也將推出具備UV-C 紫外線功能的自主移動機器人，在移動時可平均照射空間內的可接觸表面，以用於消毒接觸頻繁的高人潮區域，預計將於今年初於美國的飯店、零售業、企業與教育界推行。

三星今年於2021 CES大展上展示全新的「BESPOKE 冰箱」，當中包括4門的Flex版本、8種獨特的顏色以及玻璃或鋼製表面，更將於今年在美國推出，以滿足客製化冰箱的需求。（三星newsroom）

LG將於2021 CES上正式將具備UV-C紫外線功能的自主移動機器人於活動上正式亮相，該機器人主要訴求可用於消毒接觸頻繁的高人潮區域。（LG提供）

(中時 )