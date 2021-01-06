桃市府創六都之先，在社會局下成立新住民事務科。(蔡依珍攝)

桃市府創六都之先，在社會局下成立新住民事務科。(蔡依珍攝)

桃市府創六都之先，在社會局下成立新住民事務科。(蔡依珍攝)

桃園新住民人口達6萬2983人，高居全國第4，為提供新住民朋友更友善的服務，創全國之先在社會局成立新住民事務科，6日掛牌，將統籌各局處新住民相關業務及資源，協助新住民朋友在社會裡積極展現自我特質與面貌，達到友善尊重、培力發展等目標，共同打造桃園成為新住民友善城市。

桃園市長鄭文燦指出，新住民事務科單位預算為3100萬元，共20名員工，包含7名正式人力、約聘人員9人、臨時人員1人、假日計時人員2人、業務助理1人，其中有同仁本身也是新住民，將協助新住民文化會館假日館舍管理及相關行政業務。此外，新住民事務科也設有50位精熟越南、印尼、泰國、馬來西亞及緬甸等語系的通譯人員，提供新住民朋友母語諮詢服務，創造更友善的支持環境。

鄭文燦表示，只要來到桃園生活，就是桃園大家庭的一份子，希望市府不只做到包容接納，更要積極協助新住民在桃園安居樂業，即使新住民尚未取得身分證，市府同樣核發市民卡，讓新住民也能享受與其他市民相同的福利待遇。

鄭文燦期許未來新住民事務科全力推動各項計畫，並與內政部移民署充分合作，協助新住民朋友在社會中展現自我的特質以及面貌，同時深化不同國家語言、文化、美食及工藝等各種交流，讓多元文化也成為桃園的城市特色之一。

內政部移民署副署長鐘景琨表示，桃園市政府團隊對新住民的照顧可說是不遺餘力，從最初成立新住民事務委員會，到現在陸續成立新住民聯合服務中心、新住民文化會館等，從制度面給予新住民朋友充分照顧，並挹注許多資源，在各縣市中絕對是數一數二。

鐘景琨也說，移民署108年辦理新住民照顧服務績效成果考核，桃園市獲得績優殊榮，非常不容易，內政部目前設有新住民發展基金，他呼籲各縣市政府積極提出與新住民照顧相關計畫，並期許未來中央與地方聯手，更努力服務所有的新住民朋友。

社會局長鄭貴華表示，新住民事務科主要負責辦理新住民生活適應輔導相關方案，像是初入境生活適應班、初入境母語電話關懷。同時輔導本市20個新住民社區關懷據點，提供新住民社區在地服務，以提升服務輸送近便性。社會局也委託辦理本市新住民就創業需求調查，以作為未來規劃「新住民培力中心」服務參考，協助新住民發展一技之長與第二專長。

(中時 )