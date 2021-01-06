新北市中和區6日晚間傳出墜樓意外，一名林姓男子（43歲）6時許從復興路住處墜落1樓地面，頭部重創。警消獲報後趕抵現場救援，經送往雙和醫院急救後仍不治。
警方獲報封鎖現場，初步排除外力介入，據了解，林男10年前前額葉曾受過傷，疑患有精神相關疾病，事發前死者曾與父親爭吵，不久就發生墜樓事件，詳細事發經過正由辦案人員調閱周圍監視器進一步釐清。
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