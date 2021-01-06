由於考慮到國會挑戰很難扭轉大選結果，美國總統川普高調呼籲支持者到華府抗議，拉開第二戰線。誓死為川普保駕護航的民兵組織聯盟「美國愛國者行動組織」（PAFA，由美國國內8個主要民兵團體組成）聲稱，將不惜一切代價阻拜登上台，揚言16日是最後期限，若16日之後聯邦無法阻止拜登「竊國」，將在這一天開始分階段在全國採取行動，力阻拜登在1月20日宣誓就職。

PAFA強調他們將實現三大目標：一，確保現總統川普及其內閣的安全；二，開始逮捕和起訴所有「叛國」的民主黨人，交由軍事法庭審判和定罪；三，關閉所有親民主黨、限制言論自由的主流媒體、社群媒體與網站。

包括民兵聯盟、匿名者Q﹙QAnon﹚、驕傲男孩﹙Proud Boys﹚等極端右翼團體蜂擁至華盛頓紀念碑、自由廣場和國會大廈周圍抗議。還在國會山莊入口等待副總統彭斯，意在向他施壓，要求他拒絕認證6個搖擺州選舉人團的投票結果。研究極端主義及恐怖主義的安全專家警告，極右組織的行動日益激烈，華盛頓將成為下一個戰場。

(中時 )