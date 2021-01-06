高美館將於元月23日重新開放，後續還規畫4場露營，高雄巿議員李喬如6日在議會審查預算時質疑，現在防疫期間，露營恐成破口，如有人確診，問是否下台負責，文化局長王文翠回答會負責，高美館長李玉玲也答，願意負責。

李喬如說，美術館要開放4場露營，全部500個帳篷，1個帳篷3個人，就有1500人，現在是防疫期，如何保證疫情不會在露營活動發生？高美館長李玉玲回答，500帳不見得會額滿，也是在戶外，防疫會完全依照政府的防疫措施。

李玉玲雖說明，帳篷跟帳篷都會超過3公尺，但李喬如仍提醒，1500人露營絕不會只在自己的地方，一定會走來走去，只要有1個人確診，就完了，要如何保證不會發生？1場就賺200萬，但為了這200萬，卻可能讓民眾陷入風險。

「政務官要承擔責任，如果萬一發生1個案例，要怎麼負責？」文化局長王文翠答覆，美術館已經閉館整修一段時間，因此在低密度的情況下，希望能讓民眾接近美術館。李喬如強調，這她都知道，但現在是防疫非常時期。

她重申，高美館露營是有創意的活動，但她想知道的是，萬一這4場如果防疫出事，局長跟館長一起下台負責，敢嗎？王文翠答，會為這件事負責，李玉玲也回答，願意負起責任。李喬如最後祝福活動是成功的，但安全大於成功。

(中時 )