43歲林姓男子今（6日）晚間6時許，被發現墜落於新北市中和區復興路民宅旁，警消獲報抵達林男已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。警方初步調查，林男疑似從民宅4樓墜落，詳細墜落原因待進一步釐清。

據悉，林男10年前前額葉曾受過傷，疑患有精神相關疾病，警方已封鎖現場並調閱周圍監視器，詳細墜落原因待進一步釐清。

(中時 )