中和男子民宅4樓墜落亡 警調閱監視器查死因 22:192021/01/06 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 43歲林姓男子今（6日）晚間6時許，被發現墜落於新北市中和區復興路民宅旁。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 43歲林姓男子今（6日）晚間6時許，被發現墜落於新北市中和區復興路民宅旁，警消獲報抵達林男已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。警方初步調查，林男疑似從民宅4樓墜落，詳細墜落原因待進一步釐清。 據悉，林男10年前前額葉曾受過傷，疑患有精神相關疾病，警方已封鎖現場並調閱周圍監視器，詳細墜落原因待進一步釐清。 新北中和中年男子自家墜樓 送醫搶救不治 裸男受困鱷魚沼澤 掛樹上嗑蝸牛 警方揭驚人身分 (中時 ) #墜落 #林男 #民宅 #4樓 #詳細 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市平面車位單價 信義區325萬居冠 04:102021/01/06 產業．科技 洗劫乾媽 鴨王爆月領50萬零花 04:102021/01/06 社會新聞 野狼闖村莊殺2狗 最強戰鬥民族竟徒手狂毆 結局驚人 21:452021/01/06 搜奇 美對沖大咖斷言馬雲2種悽慘下場 但只願賭1美元 14:252021/01/06 財經 英美疫情惡化 日將進入緊急狀態 04:102021/01/06 兩岸要聞 7旬老翁開車衝落海裡不治身亡 家屬接獲悲痛不解 19:082021/01/06 社會 北市環保局跨局處合作 打擊違法使用笑氣 21:292021/01/06 社會 強要分手啪 色男硬上前女友害墮胎 女錄自保對話揭渣男惡行 21:542021/01/06 社會 早上一開門 竟驚見詭異阿伯穿小褲褲蹲地看報紙 11:112021/01/06 搜奇 忙碌竊賊趕場偷竊 小到芒果大到機車全都偷 16:562021/01/06 社會 23歲空姐跨年趴疑遭11人輪暴 進房前和3男最後身影曝光 12:432021/01/06 國際 社會熱門新聞 170公斤外送員騎車返家 身體不適坐路邊 不到2分鐘猝死 - 社會 鐵捲門故障瞬間掉落！男員工鑽店內「身體對半折」壓底掙扎 驚悚畫面曝 - 社會 台中一中學生拒讓座 阿伯怒嗆「敗類」拉扯 警：社維法送辦 - 社會 外籍男師看色情網陳屍租屋處 下體慘遭螞蟻啃咬滲血 死因曝光 - 社會 中一中學生與阿伯爭位拉扯 學生曝特殊身分：不喜歡旁邊坐人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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