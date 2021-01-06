中國大陸星期三表示，目前仍在與世界衛生組織（WHO）協商國際專家何時探訪COVID-19起源的日期和路線，並不算破局。先前WTO負責人譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)曾批評北京方面，對於調查行動有所拖延，重話批評「專家們無法在最後一刻成行感到非常失望」。

美聯社報導，大陸外交部發言人華春瑩在每日新聞發布會上說，「大陸在尋找疫情大流行根源這件事上，一直是公開和負責任的。」

她說，大陸與世界衛生組織有著密切的合作，只是，「日期和行程還需要確定。」

「起源問題非常複雜，為了確保全球專家組在大陸的工作能夠成功，我們需要有更具體的行程表和相關的調查計劃。目前雙方仍在就此進行談判。這不僅是簽證問題，還有實際的日期和行程，雙方仍保持密切聯繫。」

她補充說，中國大陸的疾病專家，目前也正在忙，過去幾星期內，國內傳出的多個小規模群眾感染。

美聯社發現，中國大陸官方一直在嚴格掌控病毒起源的所有研究，而且由政府支配的媒體，也誇大了，或者說刻意突顯有關新冠病毒可能起源於其他地方的報導。

(中時新聞網)